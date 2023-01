Gheboasă își scoate outfitul la înaintare! Cât a cheltuit cântărețul pe accesorii și haine: „Când aude mamaia câți bani am dat, plânge”

13:30

În ultimul an, Gabriela Cristea a ajuns, în repetate rânduri, pe mâna medicilor. După ce fanii prezentatoarei de la Antena 1 și-au făcut griji, a venit și momentul în care soția lui Tavi Clonda a […] The post Gabriela Cristea, pe mâna medicilor. Cu ce problemă de sănătate se confruntă prezentatoarea TV appeared first on Cancan.