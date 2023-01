Theo Rose a făcut marele anunț! Artista a dezvăluit numele bebelușului + primele imagini cu burtica de gravidă

14:10

Nicole Cherry are la activ un deceniu de carieră muzicală, pentru că s-a apucat devreme, la vârsta de 14 ani. Acum, la 24, se declară mulțumită pe deplin de viața pe care o trăiește, însă […] The post Adevărata Nicole Cherry, când nimeni nu o vede! Artista a recunoscut ce face singură în intimitate appeared first on Cancan.