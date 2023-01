Cele trei alimente care nu îngrașă dacă sunt consumate reci. Mihaela Bilic a dezvăluit secretul: ”Nu trebuie să eliminăm”

16:30

Simona Halep nu are liniște deloc. După ce a fost suspendată provizoriu, în momentul în care a fost depistată pozitiv cu substanța interizsă Roxadustat, la un control efectuat la US Open 2022, tenismena are parte […] The post O nouă lovitură pentru Simona Halep! Ce anunț neașteptat au făcut cei de la WTA appeared first on Cancan.