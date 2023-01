Cum s-a îmbrăcat Andrew Tate în fața instanței! „Cobra” a renunțat la hainele scumpe!

17:10

Vlăduța Lupău a devenit mămică recent și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade! Însă, nici pasiunea nu a lăsat-o deoparte. Cântăreața în vârstă de 31 de ani își onorează, în continuare, contractele, iar persoanele […] The post Ce tarif are Vlăduța Lupău. Cât costă să îți cânte la nuntă sau la o petrecere appeared first on Cancan.