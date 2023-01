Cresc șansele ca Simona Halep să revină pe terenul de tenis! Tribunalul i-a acceptat cererea de audiere în regim de urență

18:10

Sarah Nedelciu se iubește cu interlopul Bebino acum, dar a făcut-o și înainte să fie împreună cu manelistul Jador! După dezvăluirile făcute de site-ul nr. 1 din România, pe celebra adresă pont@cancan.ro au sosit imagini […] The post CANCAN.RO are dovada! Marius Alecu și Sarah Nedelciu s-au iubit și înainte ca tânăra să-l “combine” pe Jador: Bomba nucleară l-a recucerit pe interlopul Bebino appeared first on Cancan.