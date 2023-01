Lidia Buble și-a stăpânit cu greu lacrimile. Prin ce clipe de coșmar a trecut artista: „Știam cumva că mi-am omorât sora”

19:10

Camelia Alina Potec, fosta mare sportivă a României, a ajuns la 40 de ani și continuă să facă performanță și din postura de președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Camelia Potec a […] The post Performanță continuă oferită de Camelia Potec! De la medalia de aur la JO la cea mai spectaculoasă ascensiune a unei federații din România appeared first on Cancan.