Caz cutremurător în SUA! O fetiță de 12 ani și-a ucis fratele în vârstă de 9 ani, apoi le-a mărturisit părinților totul

19:40

Sunt vești importante pentru români! Până la data de 31 decembrie 2023, locuințele trebuie să fie dotate cu repartitoare sau contoare de căldură. Legea a fost promulgată de Președintele țării, Klaus Iohannis. Iată mai jos, […] The post A devenit obligatoriu în România! Ce trebuie să ai în locuință neapărat până la 31 decembrie 2023 appeared first on Cancan.