SUA cer din nou redeschiderea coridorului Lacin către Armenia, blocat de Azerbaidjan

Luni a început procesul lui Sayfullo Saipov, imigrant uzbek, acuzat că a folosit un camion închiriat pentru a ucide opt persoane după ce a intrat cu viteză pe o pistă de biciclete din New York în 2017.Bărbatul a vorbit cu mândrie și zâmbind despre măcel și a cerut să i se dea voie să atârne steagul unei grupări militante islamice în camera sa de spital, a declarat luni procurorul, în prima zi a primului procesul federal în care se cere condamnarea cu moartea de la preluarea mandatului de către președintele Joe Biden.În ziua de Halloween 2017, camioneta închiriată de Sayfullo Saipov a intrat pe pista de biciclete pe malul râului Hudson cu o viteză de peste 100 km/h, călcând bicicliști și pietoni și lăsând în urmă morți și răniți.Această cursă nebunească s-a încheiat când camioneta s-a izbit de un autobuz școlar, la câteva străzi de World Trade Center. Saipov a fost împușcat de un ofițer de poliție care a declarat că Saipov a ieșit din rămășițele camionetei și a îndreptat spre el arme cu alice și de paintball care păreau arme mortale.După ce a fost împușcat de polițist, Saipov a fost arestat la fața locului, pe bulevardul West Side.Saipov, care are 34 de ani, a pledat nevinovat la acuzațiile de terorism. În declarația de deschidere a juriului, avocatul apărării David Patton nu a negat faptele clientului dar a declarat că clientul său a vrut să ucidă. „Nu a fost un accident. A făcut-o intenționat”, a spus Patton, explicând că Saipov a devenit consumator fervent al materialelor audio și video teroriste și membru al rețelelor de socializare teroriste și era convins că un act terorist era obligația sa religioasă. „Chiar și în acest moment, el încă mai crede asta”, a spus Patton.„Se auzeau țipete de peste tot”Pe de altă parte, avocatul susține că procurorii au greșit când au susținut că Saipov a acționat pentru a fi admis într-un grup terorist și că jurații ar trebui să urmărească dovezile pentru a vedea că procurorii se înșeală. Saipov se aștepta să moară în acea zi ca un martir pentru a răzbuna moartea musulmanilor din întreaga lume, a spus Patton.În timp ce Saipov se juca cu un dispozitiv electronic la masa apărării, procurorul adjunct Alexander Li a descris scena macabră pe care Saipov a lăsat-o în urmă, inclusiv cei opt morți și alte mai mult de 10 persoane rănite grav. Li a descris urmările atacului, în care biciclete distruse au fost împrăștiate de-a lungul pistei foarte circulate.„Bicicliștii zăceau inconștienți sau morți. Supraviețuitorii se clătinau, răniți și amețiți, căutându-și familia și prietenii. Se auzeau țipete de peste tot”, a spus el. Printre cei morți se afla o mamă din Belgia în vizită cu familia sa, cinci argentinieni prieteni și doi americani.Li a declarat că Saipov a sperat să ucidă și alte persoane conducând cu mașina pe podul Brooklyn, „unde ar fi putut zdrobi și mai mulți oameni”. Coliziunea cu autobuzul școlar a făcut ca un copil să capete leziuni cerebrale grave. Saipov a ieșit din camionul său cu armele în mână, strigând în arabă, „Allahu akbar”, adică „Dumnezeu este mare”.Procesul are loc după un proces de selecție a juraților care a durat șase luni și a avut ca scop eliminarea persoanelor care nu pot fi imparțiale.Judecătorul Vernon S. Broderick le-a spus că, dacă Saipov va fi condamnat, va avea loc o „fază separată” a procesului, în care juraților li se va cere să decidă dacă Saipov ar trebui să petreacă viața în închisoare sau să fie executat. Cu excepția cazului în care aceștia ar alege în unanimitate moartea, sentința ar fi închisoare pe viață, a spus Broderick.Avocații lui Saipov au declarat că procesul de condamnare la moarte a fost irevocabil viciat de fostul președinte Donald Trump, atunci când acesta a scris pe Twitter cu majuscule la o zi după atac că Saipov „TREBUIE SĂ PRIMEASCĂ PEDEAPSA CAPITALĂ!”