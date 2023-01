Survivor România, premieră cu scandal la PRO TV. Războinicii s-ar fi împărțit în două tabere

16:50

Banc. Discuție între doi utilizatori, pe Messenger. Ea face primul pas și-l cere în căsătorie. Spor la râs! – Bună, am văzut că mi-ai dat ‘ador’ la o poză. Vrei să ne căsătorim? – Din […] The post BANCUL ZILEI | „Bună, am văzut că mi-ai dat ‘ador’ la o poză. Vrei să ne căsătorim?” appeared first on Cancan.