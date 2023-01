Cât costă un abonament clasic la Digi, în ianuarie 2023? Cât trebuie să dai pe lună la RCS RDS

19:50

Margareta Pâslaru are 79 de ani, iar de când a urcat prima oară pe scenă au trecut 64. Cu toate acestea, nu mulți știu că de-a lungul carierei sale, aceasta a cântat chiar și muzică […] The post Margareta Pâslaru, o carieră cât o viață. Cine a îndemnat-o, de fapt, să cânte muzică folclorică appeared first on Cancan.