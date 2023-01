Suma uriașă scoasă din buzunar de Georgiana Lobonț pentru sejurul în Maldive. Cât costă o singură noapte în resortul de lux

09:30

Statul român le oferă tinerilor ocazia să studieze în altă țară, fiind susținuți financiar cu o bursă. În prezent, a fost pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de către Guvern, care prevede oferirea […] The post Statul acordă 1.000 de euro, lunar. Ce persoane pot beneficia de acest sprijin financiar appeared first on Cancan.