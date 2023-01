Ce este Kraken, cea mai periculoasă tulpină de Covid, depistată și în România

14:00

Amintirile fostului secretar privat al Papei emerit Benedict al XVI-lea, arhiepiscopul german Georg Gänswein, neliniştesc Vaticanul. Poliţia germană a deschis un dosar de urmărire penală, în care publicaţia online a comunităţii LGBTQ Queer.de este acuzată de denigrare a fostului Suveran PontifJoi apar amintirile fostului secretar particular al Papei emerit Benedict al XVI-lea (2005-2013), arhiepiscopul german, Georg Gänswein. Memoriile apar mai întâi în limba italiană sub titlul: „Nimic altceva decât adevărul. Viaţa mea alături de Benedict al XVI-lea” („Nient’altro che la Verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI”). În curînd, ele vor apărea şi în limba germană: „Nichts als die Wahrheit. Mein Leben an der Seite von Benedikt XVI.”)Fragmentele reproduse în presa italiană, germană şi austriacă din cartea lui Gänswein, au neliniştit anumite cercuri ale Vaticanului. Inclusiv Papa Francisc a reacţionat indirect, afirmând duminică (potrivit televiziunii austriece, ORF) că „bârfa este o armă letală”.Ceea ce Papa Francisc numeşte „bârfă” sunt dezvăluirile lui Gänswein, legate de neînţelegerile dintre actualul şi fostul Suveran Pontif.Se ştie că Joseph Ratzinger (1927-2022) a fost un teolog conservator care a readmis, în 2007, oficierea slujbei tridentine în limba latină, la care Biserica Catolică renunţase la sfârşitul anilor 1960. Papa Francisc a anulat, practic, această decizie a predecesorului său.Totodată, l-a demis în 2020 pe Gänswein din funcţia de prefect Casei Pontificale. Arhiepiscopul scrie că această decizie l-a şocat. Benedict i-ar fi spus atunci lui Gänswein că el are impresia că Francisc nu mai are încredere în el. Benedict credea că Francisc doreşte să-l folosească pe arhiepiscop pentru a-l supraveghea. Gänswein mai povesteşte (potrivit ziarului german Merkur) că, fără a avea succes, a încercat să-l determine pe Francisc să-şi schimbe decizia. Publicaţia comunităţii LGBTQ în vizorul poliţiei În aceste zile, comentariile legate de fostul Papă nu au fost întotdeauna pe placul unor cercuri bisericeşti. Astfel se explică şi înaintarea unei plângeri penale contra revistei comunităţii LGBTQ din Germania, „Queer.de”.Informaţia a fost răspândită pe Twitter (6.1. 2023) de redactorul principal Micha Schulze. El a anunţat acolo că poliţa din Berlin a deschis o anchetă contra revistei Queer.de pentru calomnierea memoriei unor decedaţi. Motivul este un articol din publicaţia online, „Queer.de”, în care Joseph Ratzinger este descris ca fiind una dintre cele mai homofobe personalităţi contemporane. Redactorul spune că va explica oricui de ce îl consideră pe fostul Papă drept un „instigator homofob”. În articolul incriminat se arată că pe vremea când fusese cardinal şi şef al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, Ratzinger ar fi fostobsedat de „o ţicneală anti-gay”. Pentru el, homosexualitatea nu constituia nimic altceva decât „o dezordine obiectivă”, care creează numai probleme „din punct de vedere moral” .În timpul pontificatului său, susţine publicaţia, Ratzinger a luptat contra acceptării căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, considerând că aceste căsătorii ar fi o „manipulare a naturii” şi o „pierdere a demnităţii umane”.Uniunea Ziariştilor Germani a criticat decizia autorităţilor poliţeneşti de a ancheta revista. Totodată, breasla jurnaliştilor şi-a exprimat speranţa că această chestiune nu se va termina într-o sală a vreunui tribunal. Cazul „Titanic” din 2012 În 2012, fostul Suveran Pontif devenise ţinta revistei germane de satiră „Titanic”. După ce a fost publicată acolo o fotografie prelucrată pe care Benedict era înfăţişat într-o ţinută murdărită de excremente, autorităţile au deschis o anchetă pentru calomnierea Papei. În cele din urmă, „Titanic” a oprit difuzarea montajului incriminat, retrăgând din chioşcuri restul tirajului cu numerul revistei care a stârnit la vremea respectivă un amplu ecou mediatic.