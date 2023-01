Fost ministru PNL, despre plagiate: Este momentul ca Bode si Ciucă să demisioneze

19:40

Remarcabile făpturi inteligente de Shelby Van Pelt – bestseller New York Times încă de la apariție – a fost de curând publicat de Editura Trei în colecția Fiction Connection. Romanul de debut al autoarei americane, desemnat Amazon's #1 Best Book of 2022, ne reamintește cu blândețe că uneori meditația asupra trecutului ne poate ajuta să descoperim un viitor care cândva părea imposibil.