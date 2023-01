Mugurel Buga și-a găsit sfârșitul în timpul unei avalanșe. Sportivul încerca să își salveze câinii de pe munte

20:10

Maria Constantin este o cântăreață de muzică populară foarte îndrăgită în România, motiv pentru care cere și un tarif pe măsură. Pentru a-ți cânta la un eveniment în 2023, trebuie să bagi mâna adânc în […] The post Ce tarif are Maria Constantin la evenimente în 2023. Concurenta de la „Survivor” cere sume uriașe ca să îți cânte la petrecere appeared first on Cancan.