Mâncarea preferată a regretatului actor, Gheorghe Dincă + soția sa a făcut o serie de dezvăluiri, la 13 ani de la decesul său

12:40

Andrei Diaconescu, Co-Founder & Co-CEO One United Properties, este invitatul emisiunii ,,Înapoi în viitor cu Andreea Perminova’’ de vineri, 13 ianuarie, de la ora 19:00. Emisiunea va fi difuzată pe platforma gandul.ro – aparținând Gândul […] The post Andrei Diaconescu este invitat la ,,Înapoi în viitor cu Andreea Perminova’’, vineri, 13 ianuarie, de la ora 19:00 appeared first on Cancan.