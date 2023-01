Panduru ia tare o „perlă” de la FCSB: „Dă BAC-ul și învață engleză! Te duci pe afară și nu scoţi două vorbe”

02:00

Un nou televizor performant de ultimă generație adus în casă fix în timpul Campionatului Mondial de Fotbal nu poate fi decât o desfătare pentru un microbist sau un pasionat de tehnologie. Cel puțin așa credeam când am primit în teste cel mai recent model din seria The One Performance de la Philips, modelul 8807, cu o diagonală de 50 inch (dar același model are și variante de 55 inch și mai mari). Realitatea s-a dovedit un pic diferită. ...