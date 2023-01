Sinteza zilei

11:10

Procurorii bulgari au anunțat joi că au făcut percheziții la aproximativ 15 adrese din Sofia, capitala țării, în cadrul unei anchete privind presupuse activități frauduloase desfășurate de platforma internațională de creditare în criptomonede Nexo.„Am luat măsuri active în cadrul investigațiilor menite să neutralizeze activitățile ilegale ale Nexo", a declarat purtătoarea de cuvânt a biroului procurorilor, Siyka Mileva, într-o conferință de presă.Potrivit procurorilor, organizați criptoprestatoare este acuzată de „crimă organizată, spălare de bani, evaziune fiscală, activitate bancară fără licență și fraudă informatică”.O persoană „desemnată oficial ca finanțând acte teroriste” se afla printre clienții platformei, afirmă Siyka Mileva.Procurorii susțin că platforma a rulat 94 de miliarde de dolari în ultimii cinci ani.Înființată în 2017, Nexo este condusă de trei bulgari, Kalin Metodiev, Antoni Trencev și Kosta Kancev. Prin intermediul unor companii „cutie poștală”, platforma a operat în întreaga lume din capitala țării, Sofia.Platforme precum Nexo, care permit utilizatorilor să cumpere și să vândă active criptografice, oferind în plus produse derivate complexe, se află în centrul ecosistemului relativ tânăr al criptomonedelor. Falimentul spectaculos al gigantului sectorului FTX în noiembrie 2022 și prăbușirea prețurilor activelor criptografice au dus la creșterea solicitărilor de reglementare a sectorului.Înainte de Nexo, Ruja Ignatova a ținut prima pagină a ziarelor pentru că a fost plasată anul trecut pe lista celor mai căutați 10 fugari de către FBI. În 2014, Ignatova a lansat OneCoin, care i-a permis să strângă peste patru miliarde de dolari prin deturnare de fonduri. OneCoin este o schemă piramidală Ponzi. În 2019, fratele ei, Konstantin Ignatov, a pledat vinovat de fraudă și spălare de bani în legătură cu schema. Ea este dată în urmărire generală de atunci. Economia subterană a criptomonedelorUtilizarea ilicită a criptomonedelor a atins un nivel record de 20,1 miliarde de dolari în 2022, pe măsură ce tranzacțiile care implică companii vizate de sancțiunile americane au crescut vertiginos, au arătat joi datele firmei de analiză blockchain Chainalysis.Piața criptomonedelor a trecut prin convulsii în 2022, pe măsură ce apetitul pentru risc a scăzut și diverse firme de criptomonede s-au prăbușit. Investitorii s-au ales cu pierderi mari, iar autoritățile de reglementare au intensificat apelurile pentru mai multă protecție a consumatorilor.Chiar dacă volumul total al tranzacțiilor cripto a scăzut, valoarea tranzacțiilor cripto legate de activități ilicite a crescut pentru al doilea an consecutiv, a precizat Chainalysis.Tranzacțiile asociate cu entități sancționate au crescut de peste 100.000 de ori în 2022 și au reprezentat 44% din activitatea ilicită de anul trecut, a precizat Chainalysis.Fondurile primite de bursa rusă Garantex, care a fost sancționată de Departamentul Trezoreriei SUA în aprilie, au reprezentat o mare parte din volumul ilicit din 2022”, a declarat Chainalysis, adăugând că cea mai mare parte a acestei activități este "probabil reprezentată de utilizatori ruși care folosesc o bursă rusă". Un purtător de cuvânt al Chainalysis a spus că portofelele sunt etichetate ca fiind „ilicite” dacă fac parte dintr-o entitate sancționată.Statele Unite au impus, de asemenea, sancțiuni anul trecut asupra serviciilor de mixare a criptomonedelor Blender și Tornado Cash, despre care au spus că sunt folosite de hackeri, inclusiv din Coreea de Nord, pentru a spăla venituri în valoare de miliarde de dolari provenite din infracțiunile lor cibernetice.Volumul fondurilor cripto furate a crescut cu 7% anul trecut, dar alte tranzacții cripto ilicite, inclusiv cele legate de escrocherii, ransomware, finanțarea terorismului și traficul de persoane, au înregistrat o scădere a volumelor.Și nici Nexo nu se simte bineNexo nu are probleme doar în Bulgaria. Ancheta din Bulgaria are susținerea organelor de cercetare europene Europol și Eurojust și urmează altor probleme penale pe care le-a avut compania în anul trecut. Creditorul cripto cu sediul în Marea Britanie, Nexo, anunța, la începutul lunii trecute, că își va elimina treptat produsele și serviciile din SUA în următoarele luni din cauza conflictelor cu autoritățile de reglementare.„Decizia noastră vine după mai mult de 18 luni de dialog de bună-credință cu autoritățile de reglementare federale și de stat din SUA, care a ajuns la un punct mort”, a declarat Nexo într-o postare pe blog luni.Împrumutătorii de criptomonede acționează ca niște bănci pentru lumea cripto, oferind clienților dobânzi pentru criptomonedele pe care le depun pe platformă.Firmele au crescut rapid în timpul pandemiei COVID-19, dar, pe măsură ce piețele cripto s-au prăbușit la începutul acestui an, diverși creditori cripto au înghețat retragerile, lăsând clienții cu pierderi mari. Principalii creditori cu sediul în SUA, Celsius, Voyager Digital Ltd și BlockFi, au intrat în faliment în acest an.Opt autorități de reglementare din SUA au acuzat Nexo în septembrie pentru că nu și-ar fi înregistrat produsul „Earn Interest”.Departamentul de Protecție și Inovare Financiară din California a declarat că conturile cu dobândă ale Nexo promiteau o rată anuală a dobânzii de până la 36%. Nexo a declarat că dobânda de 36% era aplicabilă doar pentru un singur activ și că nu a făcut publicitate pentru această rată ridicată.Pe pagina de blog a Nexo, cofondatorul companiei Antoni Trenchev scrie ca, proiect pentru anul 2023: „Sunt convins că industria noastră va ieși din această iarnă criptografică mai puternică ca niciodată. Obiectivul nostru la Nexo rămâne acela de a oferi clienților produse financiare sigure și de viitor în care pot avea încredere.”Ancheta din Bulgaria împotriva Nexo a fost lansată de procurori și polițiști din Bulgaria, Cipru, Germania și Serbia care și-au unit forțele în cadrul unei operațiuni de combatere a fraudei în domeniul investițiilor. Echipa de investigatori are sprijinul Europol și Eurojust și se concentrează asupra sucursalei bulgare a companiei de investiții criptografice Nexo.Ancheta a fost lansată în urmă cu câteva luni, după ce serviciile străine au detectat tranzacții suspecte care, potrivit acestora, ar fi avut ca scop eludarea sancțiunilor internaționale împotriva băncilor, companiilor și cetățenilor ruși. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Nexo cooperează pe deplin cu autoritățile bulgare.