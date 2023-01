Prima și ultima fotografie ale lui Mihai Eminescu, expuse de Ziua Culturii, la Palatul Cesianu-Racoviță

20:10

În perioada 17 - 29 ianuarie 2023, Primăria Capitalei, prin CREART și Galeria de artă contemporană și design GALATECA invită publicul la expoziția „ I Walk the Line. We Walk the Spiral”, un eveniment care își propune să marcheze Ziua Culturii Naționale, printr-o întâlnire artistică între București și Chișinău. Vernisajul este programat în data de 17 ianuarie, de la ora 18.00, la Galeria Galateca (Str. C.A. Rosetti 2-4), bucurându-se, totodată, de prezența și muzica renumitului DJ din Republica Moldova – Sasha Lopez, cunoscut la nivel internațional.