Puțini știu asta! De ce boală suferă Bianca Drăgușanu. A fost diagnosticată în urmă cu 10 ani

13:30

Este zi de doliu în lumea muzicii. Un celebrul artist rock s-a stins din viață. Acesta a decedat la vârsta de 69 de ani. Anunțul trist al trecerii în neființă a starului a fost făcut […] The post Zi de doliu în lumea muzicii! Un celebru artist s-a stins din viață. „Împreună am zguduit planeta” appeared first on Cancan.