Dat de gol de propriul câine! „Ghinionul” pe care l-a avut un brașovean de 30 de ani care trebuia să ispășească o pedeapsă cu închisoarea

15:00

Loredana Groza, fiica ei și Andreea Bălan au mers în India, acolo unde au luat parte la ritualuri spirituale și l-au reîntâlnit pe Jaggi Vasudev, cunoscut sub numele de Sadhguru, fondatorul mișcării „Salvează Solul”. Direct […] The post Cum arată Loredana Groza naturală, fără pic de machiaj. A fost filmată de Andreea Bălan appeared first on Cancan.