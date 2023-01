Anunțul făcut de șeful ANAF! Ce se întâmplă în luna mai 2023. Cei care încasează venituri din social media sunt vizați

14:10

Andreea Săvulescu, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a spus, printre altele, cum putem avea parte de o dragoste sănătoasă. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre psihoterapeut și directorul editorial al Grupului Gândul, […] The post Andreea Săvulescu spune cum putem trăi o dragoste sănătoasă: „E important să ne calibrăm” appeared first on Cancan.