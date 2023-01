Anunț pentru români! Cine beneficiază de programul de ajutor pentru încălzire

15:00

Uneori oamenii fac lucruri ciudate pentru animalele lor. De-a lungul timpului au existate multe cazuri în are stăpânii, din iubire sau din exces de zel, și-au pus animalele într-o postură total neobișnuită. Este și cazul […] The post Ireal! O femeie și-a urcat calul în mașină și l-a scos la o înghețată appeared first on Cancan.