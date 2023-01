Shakira, ținta fanilor lui Real Madrid! Au dezgropat o poza de colecție: „Cine a dat Rolexul pe Casio?”

08:10

Real Madrid a fost surclasată de marea rivală, Barcelona, în finala Supercupei Spaniei, scor 1-3. Cum a comentat antrenorul „blanco”, Carlo Ancelotti?Italianul de 63 de ani, care a adus în vitrina Realului două Ligi ale Campionilor, se află sub presiune. Campioana en-titre a Spaniei a câștigat un singur meci dintre cele 4 jucate în acest an și doar 4 dintre ultimele 10 per total.Ancelotti admite că există probleme, dar nu disperă. ...