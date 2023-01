Previziunea îngrozitoare a lui Bill Gates. Miliardarul știe exact că asta urmează să se întâmple

16:50

După 40 de ani pe scenă, se poate spune că Maria Drgomiroiu (67 de ani) are o pensie destul de mică. Ce sumă încasează lunar artista, dar și modul prin care își suplimentează veniturile. Învitată […] The post De necrezut! Ce pensie are Maria Dragomiroiu, după 40 de ani pe scenă: ”M-a înjurat lumea!” appeared first on Cancan.