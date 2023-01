Puya a comis-o grav! Ce a putut să spună concurentul America Express în faţa tuturor, în timpul unui concert

07:40

Recent, a început „Survivor România” 2023 la Pro TV. Unul dintre concurenții care fac parte din echipa Faimoșilor este chiar Jorge! Artistul în vârstă de 40 de ani își testează rezistența în jungla din Dominicană. […] The post De necrezut! Câte clase și ce studii are Jorge, de fapt. Am aflat adevărul despre „faimosul” de la Survivor România 2023 de la Pro TV appeared first on Cancan.