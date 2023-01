De necrezut! Ea este vedeta din România care, vreme de 15 ani, nu a consumat apă mai deloc. ,,Mi se făcea greață la propriu”

11:50

Tzancă Uraganu e omul care le face pe toate, fără să fugă de muncă și fără să-i fie rușine. De când și-a deschis shaormerie în Capitală, manelistul a arătat că poate trece oricând și la […] The post Tzancă Uraganu a pus osul la treabă! Manelistul, cu shaorma la ușa clientilor! Cum a fost surprins acesta appeared first on Cancan.