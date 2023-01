Miley Cyrus, lovitură „sub centură” pentru fostul soț chiar de ziua lui de naștere. Fosta vedetă Disney a preluat „modelul Shakira”

12:50

Astăzi, 16 ianuarie, autoritățile au început distribuirea declarațiilor pe proprie răspundere care trebuie completate de cei care vor primi cardurile de energie în valoare de 1.400 de lei de la Guvern. Peste 500.000 de persoane […] The post Anunțul momentului! Se dau 1.400 de lei de persoană. Cine sunt românii care vor beneficia de acești bani appeared first on Cancan.