Prietena lui Alexandru din Sebeș „rupe” tăcerea! Care ar fi cauza reală a morții în accidentul auto: sinucidere, teribilism sau epilepsie?

13:40

O dublă crimă a avut loc în satul Șimon, comuna Bran. Alexandra și Nicu, doi soți, au fost găsiți fără suflare în locuința lor, luni, în data de 16 ianuarie 2023. Persoana care i-a găsit […] The post Cine sunt cei doi soți din Bran care au fost găsiți decedați în casă. Pe cine suspectează familia de crimă appeared first on Cancan.