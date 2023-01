N-a mai ținut cont nici de iubitul care se afla la aceeași masă: Ruby l-a ochit pe Andrei Ștefănescu și…

14:50

Un taximetrist din Cluj a făcut un gest admirabil față de o mamă care trebuia să ajungă, de urgență, cu băiețelul ei la spital. Mămica i-a transmis printr-un mesaj faptul că are doar 16 lei […] The post Gestul făcut de un taximetrist din Cluj față de o mamă care trebuia să ajungă cu fiul ei la spital: „Am 16 lei toți banii” appeared first on Cancan.