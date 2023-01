Ce boli poate ascunde sughițul? Motivul pentru care ar trebui să mergi urgent la doctor

15:20

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai renumiți nutriționiști din țara noastră. Atunci când are timp, are grijă să își țină fanii la curent cu cele mai utile sfaturi în materie de nutriție, alimentație sănătoasă […] The post Cum să nu pui la loc kilogramele pe care abia le-ai dat jos. Mihaela Bilic: ,,Problema nu e cura de slăbire” appeared first on Cancan.