Așa va arăta „hotelul SF”! Unde se va deschide resortul cu 73 de vile plutitoare

19:50

Emily Burghelea locuiește împreună cu soțul ei, Andrei într-o casă de lux și nu e de mirare faptul că atunci când are chef de noi amenajări, vedeta are de unde să scoată un adevărat paradis! […] The post Emily Burghelea și-a construit un colț de „rai” în casă! Toate femeile o vor invidia când vor vedea asta: „Visul este împlinit!” appeared first on Cancan.