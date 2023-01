Anunțul momentului pentru Culiță Sterp! Ce au decis magistrații, după accidentul provocat de artist în Cluj

08:40

O copilă de un an din București are, acum, corneea arsă după ce părinții ei au dus-o la spital, deoarece prezenta simptome de răceală. Principalul vinovat este un asistent medical, care a trimis-o pe micuță […]