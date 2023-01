Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au făcut nunta departe de ochii curioșilor? Cine este cel care i-a dat de gol pe cei doi

11:00

Lidia Buble nu are nevoie de prea multe prezentări. De-a lungul timpului a reușit să câștige admirația publicului datorită talentului său, dar și a personalității sale. Vedeta a fost întotdeauna o persoană deschisă și a […] The post Lidia Buble, moment stânjenitor în podcastul lui Horia Brenciu: „Când vă sărutați, nu-l deranjează nasul tău?” appeared first on Cancan.