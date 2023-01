Mai divorțează sau nu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan?! Ce a declarat un apropiat de-ai artistei

11:40

De mai bine de un an de zile, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează un cuplu. Bărbatul și-a lăsat în spate viața din America și s-a mutat în România pentru noua iubită. Lucrurile între cei […] The post Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, sabotați înainte de nuntă! Bărbatul a răbufnit. „Tot bagă strâmbe” appeared first on Cancan.