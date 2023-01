“Făcătură” la Survivor România? Au luat foc, după ultima eliminare: “Ruşine”

16:40

Au trecut două luni de când Culiță Sterp a provocat un accident rutier pe străzile din Cluj Napoca. Artisul a fost pus sub control judiar și a primit interdicția de a părăsi țara, însă decizia […] The post Anunțul momentului pentru Culiță Sterp! Ce au decis magistrații, după accidentul provocat de artist în Cluj appeared first on Cancan.