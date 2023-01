Obligat să plătească bacşiş, în Centru Vechi! Cât a avut de plată, după ce a comandat o pizza

17:50

FCSB a încheiat anul 2022 pe locul 3 în SuperLiga în condițiile a avut un început slab de sezon sub comanda lui Nicolae Dică. Plecarea fostului atacant a avut efectul scontat, iar echipa și-a revenit. […] The post Gigi Becali, ironizat: “De asta n-a dat faliment!” + “Până mor…”| GALERIE FOTO appeared first on Cancan.