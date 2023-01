Moldova la ora 7

22:50

Pe măsură ce forțele rusești înaintează, Rusia și Ucraina continuă bătălia pentru orașul minier de sare Soledar, distrus aproape complet în luptele crâncene care se dau acolo de câteva săptămâni.Moscova a pretins de mai multe ori în ultima săptămână că a cucerit orașul, dar Kievul a contrazis-o de fiecare dată, spunând că trupele ucrainene nu au părăsit localitatea și continuă să lupte.Radio Europa Liberă nu a putut verifica independent situația, dar mai multe relatări ale unor corespondenți de război ruși și bloggeri care și-au făcut publice geolocațiile prin intermediul platformei de mesagerie Telegram sugerează că forțele ruse au cucerit cea a mare parte din Soledar. Cu toate acestea, se pare că forțele ucrainene rezistă încă la marginea de nord-vest a orașului, unde Brigada de parașutiști 46 a armatei ucrainene spune că luptătorii săi continuă să reziste. Vorbind televiziunii în limba rusă Current Time (un proiect comun Radio Europa Liberă/Vocea Americii), Volodimir Nazarenko, comandantul adjunct al unui batalion din Garda Națională a Ucrainei, a spus că luptele grele de la Soledar au distrus aproape în întregime orașul și împrejurimile, dar că forțele ucrainene sunt hotărâte să-i scoată pe ruși din pozițiile lor.„Soledar e acum câțiva kilometri pătrați de pământ pârjolit și câteva câmpuri. Se pare că o singură clădire a mai rămas în picioare”, a spus Nazarenko în acel interviu.Analiștii militari pun sub semnul îndoielii valoarea strategică a orașului Soledar, sau a celui din apropiere Bahmut, aflat și el de ceva vreme sub asaltul furibund al rușilor în ultimele săptămâni.Dar o victorie într-unul din cele două orașe ar fi o știre excelentă pentru Kremlin, după o serie de înfrângeri jenante și după neputința trupelor ruse de a cuceri nici măcar un singur oraș ucrainean din iulie 2022.Se relatează că în bătăliile pentru Soledar ar fi murit mii de soldați din fiecare tabără. Nazarenko sugerează că orice victorie pe frontul de est ar fi una à la Pirus, din cauza dificultății pe care o va avea Moscova în a păstra orice înaintare după asemenea pierderi grele.„Sarcina noastră e de a-i epuiza pe inamici. Bahmut și direcția Bahmut sunt un fel de capcană pentru ei, mai devreme sau mai târziu vor rămâne fără suflu”, spune Nazarenko.O baie de sângeSoledar și Bahmut au fost punctele fierbinți ale unor tiruri de artilerie nimicitoare începând din vară, și s-a relatat despre atacuri de infanterie în valuri ca pe vremea Primului Război Mondial, care au lăsat câmpurile acoperite cu un „covor” de cadavre ale militarilor ruși.Dar în timp ce oficialitățile ucrainene au spus că bătăliile lor de la Soledar și Bahmut sunt parte a unei strategii de a produce pierderi disproporționate în rândurile armatei ruse, aceste lupte crâncene au absorbit și mii de militari ucraineni care ar fi putut fi desfășurați în alte părți.La Soledar aproape că nu mai e nici un zid în picioare, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un discurs pentru națiune rostit pe 13 ianuarie, în care a descris scene sumbre cu atacuri de rachete și străzi pline de cadavre. Andrei Iermak, șeful administrației prezidențiale dela Kiev a comparat lupta dela Soledar cu aceea de la Verdun, care a fost cea mai lungă bătălie din Primul Război Mondial.Iar guvernatorul ucrainean al regiunii Donețk Pavlo Kirilenko a spus că la Soledar a avut loc o baie de sânge.Atât oficialitățile ruse cât și cele ucrainene spun că evacuează civilii - Kirilenko spune că doar cam 600 de locuitori din cei mai mult de 10.000 câți avea Soledar înainte de război au rămas în acest oraș. Mai multe agenții de știri din Rusia au relatat că forțele ruse au evacuat 170 de civili din satele și orașele învecinate, ducându-i spre pozițiile mai la est din teritoriul ocupat de ruși.În timp ce analiștii continuă să pună sub semnul întrebării semnificația strategică a luptelor crâncene pentru Soledar și Bahmut, Rusia a investit enorm în încercarea de a cuceri aceste două orașe din estul Ucrainei, care au o valoare simbolică pentru Kremlin, care în general nu a strălucit deloc pe câmpul de luptă din Ucraina.Potrivit unei analize din 13 ianuarie de la Institute for the Study of War, un think tank din Statele Unite, e foarte posibil ca forțele ruse să poată obține controlul la Soledar, dar pierderile masive suferite pentru a face asta fac „improbabilă o presiune pentru a înconjura Bahmut”.Tensiuni între facțiunile ruseștiBătălia de la Soledar a scos de asemenea la iveală diviziunile dintre forțele regulate ale Rusiei și grupul ru privat de mercenari Vagner.Vagner a condus ofensiva veche de o lună de la Soledar și Bahmut, care dacă ar fi cucerite ar fi o victorie simbolică pentru fondatorul și proprietarul Vagner, controversatul milionar rus Evgheni Prigojin.Mulți analiști au sugerat că Prigojin speră să-și întărească poziția politică la Moscova și să-și asigure o victorie de relații publice dovedind că forțele sale sunt capabile să cucerească teritorii unde trupele regulate ruse au fost neputincioase.PRIVEȘTE: Orașul strategic Soledar stă pe o vastă reșea de galerii subterane ale unor mine de sare a căror lungime e estimată la 200 de kilometeri. Asta a declanșat o dispută între armata rusă și gruparea Vagner săptămâna asta, care s-au contrazis reciproc, fiecare din ele revendicându-și victoria în înaintarea rusă.Când ministerul rus al Apărării a spus pe 13 ianuarie că trupele sale au ocupat orașul Soledar, comunicatul nu a menționat Vagner ca făcând parte din operațiune.La puțin timp, Andrei Troșev, un comandant de rang înalt la Vagner, a acuzat ministerul într-o postare pe Telegram că „fură realizările altora”.Trei zile mai devreme, Prigojin susținuse că Soledar a căzut în mâinile mercenarilor Vagner, fără să menționeze trupele regulate ruse, înainte de a mustra comanda militară a armatei ruse pe Telegram în 13 ianuarie.„E ca și cum [în estul Ucrainei] ar lupta trei armate: armata ucraineană și două armate rusești, care nu interacționează deloc între ele, ba chiar concurează una contra alteia, și în general nu se plac”, a spus pentru pentru Current Time, Olga Romanova, șefa fundației Rus Sedentary.Oificilitățile americane estimează că 4.000 din cei 50.000 de luptători ai grupării Vagner ar fi fost uciși pe liniile frontului de la Soledar și Bahmut. Și în timp ce aceste bătălii au scos în evidență fisurile dintre forțele Moscovei, bazarea pe Vagner a făcut ca trupele regulate rusești să poată fi folosite în alte părți.În cele din urmă, ministerul Apărării a recunoscut faptele de vitejie ale mercenarilor Vagner după ieșirea furioasă a lui Prigojin, dar Romanova spune că animozitățile afișate nu par a se tempera.S-a relatat că mii de deținuți de drept comun ar fi fost luați sub arme de Vagner în lunile din urmă, mai multe înregistrări video arătându-lș pe Prigojin personal recrutând deținuți din închisorile Rusiei. Aceștia au fost constituit recent grosul trupelor Vagner ucise în ultimele cronfruntări.Mercenarii Vagner au executat de asemenea dezertori sau luptători indisciplinați din rândurile lor, potrivit celor relatate de foști deținuți capturați de trupele ucrainene, și potrivit înregistrărilor video postate pe internet de către Vagner.Olga Romanova de ls Rus Sedentary spune că pierderile de pe câmpul de luptă și presupusele execuții au făcut rău puterii organizației mercenare Vagner de a recruta oameni noi, chiar și din închisori, unde deținuților le era oferită o cale de a săpa de pedepse la ani mulți în spatele gratiilor în schimbul luptei în Ucraina.„Recrutarea a încetinit semnificativ la sfârșitul lui decembrie, când au început să circule înregistrările cu execuțiile sumare. Aceste execuții par să-i fi oprit pe oameni să fugă sau se predea în Ucrsina, dar au dus de asemenea la oprirea aproape totală a recrutărilor”, spune Romanova.