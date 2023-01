Jador, pe urmele lui Dorian Popa! Artistul și-a achiziționat un bolid de lux. Câți bani a scos din buzunar 

16:10

Iulia Albu a obișnuit să taie în carne vie atunci când cineva o comite din punct de vedere vestimentar. Câteodată are apariții excentrice fosta soție a lui Mihai Albu, însă atunci când este departe de […] The post Taxează, dar ea se eschivează! A ieșit la plimbare prin Capitală și… Iulia Albu, așa cum nu ai mai văzut-o! appeared first on Cancan.