Răzbunare americană: Cum l-a lichidat echipa lui Trump pe generalul Qassem Soleimani

Cartea fostului secretar de Stat american Mike Pompeo, care va fi publicată săptămâna viitoare, relatează detalii din interior despre modul în care echipa președintelui de atunci, Donald Trump, a luat decizia de a-l ucide pe temutul general iranian Qassem Soleimani, comandantul operațiunilor militare externe ale Teheranului. Un fragment din carte, intitulată „Never Give an Inch: Fighting for the America I Love” („Niciun inch înapoi: Luptând pentru America pe care o iubesc”), obținut în exclusivitate de site-ul „Breitbart News”, prezintă cu lux de amănunte detaliile și circumstanțele acestei acțiuni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro