BANC | ”Ce trebuie să fac să ieși cu mine la o cafea?”

16:00

Un tânăr a avut parte de cel mai tare tort de ziua lui! Un prieten a vrut să-i facă o surpriză, însă până și pe el l-a surprins comanda respectivă de tort. Un tânăr a […] The post Un tânăr a comandat un tort pentru ziua de naștere a prietenului său. Când a venit comanda de la cofetărie, să leșine. Ce mesaj apărea scris pe tort, de fapt appeared first on Cancan.