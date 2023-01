Suma incredibilă pentru care se vinde o Dacia 1410 pe OLX. E produsă în 1991, dar arată impecabil

16:00

Survivor România pare să fie mult mai mult decât o luptă în jungla dominicană. În spatele micilor ecrane se duce un adevărat duel între fanii, prietenii și rudele celor aflați în competiție. De această dată […] The post De necrezut! Ce au spus soția și fata cea mare ale lui Jorge despre Vica Blochina: „Femeia asta…” appeared first on Cancan.