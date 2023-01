Locuitorii Ploieștiului tremură în case. Avarie gravă la CET Brazi

06:50

Cartea fostului secretar de Stat american Mike Pompeo, care va fi publicată săptămâna viitoare, relatează detalii din interior despre modul în care echipa președintelui de atunci, Donald Trump, a luat decizia de a-l ucide pe temutul general iranian Qassem Soleimani, comandantul operațiunilor militare externe ale Teheranului. Un fragment din carte, intitulată „Never Give an Inch: Fighting for the America I Love” („Niciun inch înapoi: Luptând pentru America pe care o iubesc”), obținut în exclusivitate de site-ul „Breitbart News”, prezintă cu lux de amănunte detaliile și circumstanțele acestei acțiuni.