Îngrijorare la Casa Albă: Pune reforma sistemului juridic din Israel în pericol democrația?

08:00

Lumea este într-o „stare jalnică” din cauza unei multitudini de provocări „interconectate”, între care modificările climatice și războiul Rusiei din Ucraina, care se „îngrămădesc ca mașinile într-un accident în lanț”, a declarat șeful ONU miercuri la Forumul economic de la Davos, citat de Associated Press.Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite António Guterres a făcut această afirmație sumbră în a doua zi a reuniunii liderilor politici și de afaceri mondiali din stațiunea elvețiană de schi Davos, care a fost umbrită de știrea elicopterului care s-a prăbușit miercuri în Ucraina, ucigând 16 persoane, între careconducerea ministerului ucrainean de Interne și trei copii.Președintele Forumului Borge Brende le-a cerut participanților să păstreze un moment de reculegere, iar Prima Doamnă a Ucrainei a declarat cu lacrimi în ochi că este „încă o zi tristă”, spunând apoi audienței: „putem schimba această situație negativă în mai bine”, potrivit relatării AP.Guterres a spus în discursul său că „cele mai ridicate nivele de neîncredere și diviziune geopolitică în generații” subminează eforturile de a face față problemelor globale, care includ lărgirea inegalităților, o criză a costului vieții declanșată de creșterea inflației, efectele încă prezente a pandemiei COVID-19, întreruperile din lanțul de aprovizionare și multe alteleModificările climaticeAntónio Guterres a evidențiat între toate acestea modificările climatice, despre care a spus că sunt o „provocare existențială”, și a afirmat că hotărârea globală de a limita creșterea temperaturii planetei la 1,5˚Celsius „aproape că se risipește ca un fum”.Guterres, care e una din cele mai vehemente figuri mondiale în ce privește schimbările climatice, s-a referit la unui studiu recent potrivit căruia mai mulți cercetători de la Exxon Mobil au făcut câteva previziuni remarcabil de precise despre efectele modificărilor climei încă din anii 1970, chiar dacă această companie a pus public sub semnul îndoielii încălzirea globală.„Am aflat săptămâna trecută că anumiți producători de combustibili fosili erau pe deplin la curent în anii 1970 că produsele lor principale ne puneau planeta la copt”, a spus el. „Câțiva din Marele Petrol au colportat o mare minciună”.Criticii au pus sub semnul întrebării impactul celor patru zile ale Forumului de la Davos, la care politicieni, oameni de afaceri și alți lideri discută problemele lumii - și iau decizii în marginea reuniunii - dar unde acțiunile concrete sunt greu de măsurat. Activiștii de mediu, de exemplu, au denunțat faptul că avioane private care emit mari cantități de carbon în atmosferă i-au adus pe mai-marii lumii la un eveniment care face o prioritate din lupta contra schimbărilor climatice.În ziua a doua a Forumului de la Davos, oficialități guvernamentale, lideri de corporații, cercetători și activiști au luat parte la discuții pe secțiuni care au avut ca teme realitatea virtuală, curățarea mediului înconjurător și inteligența articificialăRăzboiul din UcrainaUcraina a fost în centrul atenției Forumului economic de la Davis, pe măsură ce se apropie aniversarea unui an de la declanșarea războiului Rusiei în această țară.Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, le-a cerut participanților să facă mai mult pentru a ajuta țara, în timp ce invazia rusească ucide copii ucraineni, iar lumea se luptă cu insecuritatea alimentară.Prăbușirea elicopterului peste o grădiniță de copii la Kiev a sporit tragedia, după ce la sfârșitul săptămânii trecute o rachetă rusească a lovit un bloc de locuințe, ucigând zeci de oameni într-unul din cele mai sângeroase de atacuri în mai multe luni de zile.Dar Ucraina primește ajutor internațional în plus: premierul Olandei Mark Rutte a spus marți că țara sa intenționează să se alăture eforturilor Statelor Unite și Germaniei de a instrui și înarma Ucraina cu sisteme de apărare avansate de tip Patriot.Guvernul Germaniei au fost supus unor presiuni crescânde că facă încă un pas semnificativ înainte în ce privește ajutorul militar acordat Ucrainei și să accepte livrarea de tancuri Leopard 2 armatei ucrainene.Ministrul american al apărării Lloyd Austin urmează să facă o vizită la Berlin săptămâna asta și apoi să găzudiască o reuniune a aliaților la baza aeriană Ramstein din vestul Germaniei.Guterres: „războiul nu se va termina curând”Secretarul general al ONU António Guterres nu este optimist că războiul din Ucraina, care are loc la mai puțin de 1.000 de kilometri depărtare de Davos, se va încheia curând.„Acest război se va termina. Toate au un sfârșit. Dar eu nu văd un sfârșit în viitorul apropiat pentru acest război”, a spus el. Adâncile diferențe istorice dintre Rusia și Ucraina îngreunează găsirea unei soluții care să aibă la bază legislația internațională și respectarea integrității teritoriale”, a adăugat secretarul general.„Pentru moment, nu cred că avem șansa de a promova sau de a media o negociere serioasă pentru a ajunge la pace pe termen scurt”, a mai spus la Davos șeful ONU. Articol scris de agenția Associated Press. Traducere și adaptare de Lucian Ștefănescu.