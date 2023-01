Câți lei a ajuns 1 litru de motorină standard în benzinăriile Petrom, Rompetrol, OMV și MOL din București

10:00

Puya nu a fost și nici nu este unul dintre cei mai ”darnici” artiști atunci când vine vorba despre detaliile din viața personală. De data aceasta, artistul s-a lăsat ”descoperit” și a vorbit despre, poate, […] The post Motivul real pentru care a murit fratele lui Puya. Ce a pățit, de fapt, fratele concurentului show-ului America Express 2023 de la Antena 1 appeared first on Cancan.