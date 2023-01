Aplicația TikTok riscă să fie interzisă! Motivul pentru care platforma ar putea dispărea din Europa

11:00

Anisia Gafton și Serghei formează un cuplu de zile mari. Cei doi își împart și viața profesională, nu doar pe cea personală. Deși mereu îi amuză pe internauți cu clipuri video care mai de care […] The post Cu cine se iubeşte, de fapt, Anisia Gafton? Câştigătoarea ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici!” are iubit faimos appeared first on Cancan.