Primăria Sectorului 6 spune că femeia ucisă de câini a fost atacată pe un fost teren al CAP și că Primăria Capitalei este responsabilă de maidanezi

Drama postapocaliptică „The Last Of Us” pune întrebări importante despre ce înseamnă să fii om atunci când sunt distruse aproape în întregime toate structurile civilizației moderne și lianturile societății. Este abia ianuarie, dar adaptarea după jocul video din 2013 cu același nume are toate șansele să fie unul dintre cele mai bune seriale ale anului. […]