Cum reacţionează Radu Ştefan Bănică atunci când este comparat cu tatăl său: „Suntem două persoane diferite”

23:50

Ca doi îndrăgostiți, Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au “ascuns” într-un parc din Capitală, unde au dat o tură de relaxare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Un lucru e cert: cei doi se iubesc […] The post Betty Salam și soțul ei, tură de Herăstrău în doi! Se iubesc ca-n prima zi! appeared first on Cancan.