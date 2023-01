14 persoane au ajuns la spital, după ce li s-a făcut rău la o petrecere din Râmnicu Vâlcea

15:10

O plimbare ușoară de cinci minute la fiecare jumătate de oră în care am stat așezați este metoda cea mai eficientă pentru a reduce efectele nocive ale sedentarismului de birou, arată un studiu publicat în revista științifică Medicine & Science in Sports & Exercise, citat de The Conversation. Cercetătorii au rugat 11 adulți sănătoși de […]