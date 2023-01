Prințul Harry, dezvăluiri incredibile! A spus adevărul: „Am săpat groapa cu mâinile mele!”

23:50

CANCAN.RO vă prezenta imagini spectaculoase cu bărbatul îmbrăcat în straie bisericești, din mâinile căruia ”săreau” bancnotele pentru lăutari. Dedicațiile au curs gârlă atunci, pentru ca apoi omul să facă show în restaurantul unde se ținea […] The post S-a băgat sub fusta femeii și… Popa lovește din nou, după ce a dat bani la lăutari, îmbrăcat în straie bisericești appeared first on Cancan.