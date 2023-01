O nouă ediție Art Safari la orizont

2022 a fost un an minunat! Ne-am bucurat de mai multă artă: 2 ediții ample a câte 3 luni fiecare, în Palatul Dacia-România. Am reușit performanța istorică să aducem în țara noastră prima expoziție de la Victoria and Albert Museum din Londra.

